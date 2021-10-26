Правозащитник обратился к Бекхэму из-за того, что он станет лицом ЧМ-2022
Поделиться
Представитель международной организации Amnesty International, ведущей борьбу с нарушением прав человека, Александр Дешмух обратился к бывшему капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму.
«Положение в области прав человека в Катаре вызывает тревогу, начиная с давнего жестокого обращения с трудящимися-мигрантами в стране и заканчивая ограничениями свободы слова и криминализацией однополых отношений. Неудивительно, что Дэвид Бекхэм хочет участвовать в таком крупном футбольном событии, но мы бы настоятельно призвали его узнать о глубоко волнующей ситуации с правами человека в Катаре и быть готовым высказаться по этому поводу», — приводит слова представителя организации английский журнал BBC.
Комментарии
- 26 октября 2021
-
20:55
-
20:50
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:07
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
Партнерский контент