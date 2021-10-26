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Правозащитник обратился к Бекхэму из-за того, что он станет лицом ЧМ-2022

Правозащитник обратился к Бекхэму из-за того, что он станет лицом ЧМ-2022
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Представитель международной организации Amnesty International, ведущей борьбу с нарушением прав человека, Александр Дешмух обратился к бывшему капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму.

«Положение в области прав человека в Катаре вызывает тревогу, начиная с давнего жестокого обращения с трудящимися-мигрантами в стране и заканчивая ограничениями свободы слова и криминализацией однополых отношений. Неудивительно, что Дэвид Бекхэм хочет участвовать в таком крупном футбольном событии, но мы бы настоятельно призвали его узнать о глубоко волнующей ситуации с правами человека в Катаре и быть готовым высказаться по этому поводу», — приводит слова представителя организации английский журнал BBC.

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