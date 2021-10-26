«Барселона» может отстранить Дембеле от игр и тренировок, если он не продлит контракт

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим клуба Усманом Дембеле, сообщает Marca.
По информации источника, руководство клуба уверено в том, что им удастся договориться с игроком о новом контракте. Каталонцы хотят продлить действующее соглашение до 2025 года.
В случае если стороны не смогут прийти к консенсусу, «Барселона» может применить санкции по отношению к нападающему. Сине-гранатовые не исключают возможность отстранения Дембеле от тренировок и игр основной команды. Подобная практика уже применялась к полузащитнику Илаишу Мориба, который нынешним летом ушёл в «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» оказывает давление на Дембеле и его окружение для того, чтобы футболист в ближайшее время согласился на продление контракта.
Контракт француза с каталонцами действует до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дембеле не провёл ни одного матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра правой ноги.
- 26 октября 2021
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