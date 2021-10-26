Анчелотти высказался о нападении фанатов на машину Кумана после «эль класико»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападении фанатов на машину наставника «Барселоны» Рональда Кумана после победы «сливочных» в матче 10-го тура испанской Примеры.
«То, что произошло — это неуважение по отношению к человеку, а не к тренеру. Куман не тренер, он человек, который работает тренером. Это не футбольная проблема, а социальная. Это грубо», — цитирует Анчелотти Football Espana.
Напомним, болельщики атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.
Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.
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