Анчелотти высказался о нападении фанатов на машину Кумана после «эль класико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападении фанатов на машину наставника «Барселоны» Рональда Кумана после победы «сливочных» в матче 10-го тура испанской Примеры.



«То, что произошло — это неуважение по отношению к человеку, а не к тренеру. Куман не тренер, он человек, который работает тренером. Это не футбольная проблема, а социальная. Это грубо», — цитирует Анчелотти Football Espana.



Напомним, болельщики атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.

Видео инцидента.

Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.