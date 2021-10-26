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«Челси» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч Кубка Лиги

«Челси» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч Кубка Лиги
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Сегодня, 26 октября, пройдёт матч Кубка английской Лиги между «Челси» и «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Челси»: Кепа, Джеймс, Чалоба, Сарр, Хадсон-Одои, Баркли, Ковачич, Сауль, Алонсо, Зиеш, Хаверц.

«Саутгемптон»: Форстер, Валери, Силвейра, Салису, Уолкер-Питерс, Диало, Армстронг, Телла, Адамс, Дженепо.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Кевином Френдом. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. В качестве резервного рефери выступит Грэм Скотт.

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
26 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
Комментарии
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