«Челси» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч Кубка Лиги
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Сегодня, 26 октября, пройдёт матч Кубка английской Лиги между «Челси» и «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
Команды объявили стартовые составы на противостояние:
«Челси»: Кепа, Джеймс, Чалоба, Сарр, Хадсон-Одои, Баркли, Ковачич, Сауль, Алонсо, Зиеш, Хаверц.
«Саутгемптон»: Форстер, Валери, Силвейра, Салису, Уолкер-Питерс, Диало, Армстронг, Телла, Адамс, Дженепо.
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Кевином Френдом. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. В качестве резервного рефери выступит Грэм Скотт.
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