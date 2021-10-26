«Эспаньол» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Атлетика» на матч 11-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Эспаньол»: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль, Дардер, Морланес, Мелендо, Рибаудо, Эмбарба, де Томас.



Запасные: Гарсия, Калеро, Давид Лопес, Санчес, Вила, Эррера, Мерида, Вадильо, Димата, Морон, Лэй.



«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Мартинес, Альварес, де Маркос, Венседор, Весга, Сансет, Муньяин, Н. Уильямс, И. Уильямс.



Запасные: Ахирресабала, Баленсиага, Капа, Нуньес, Эйсагирре, Вивиан, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Каналес, Беренгер, Морсильо.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему будут помогать ассистенты Алехандро Эстевес и Иван Массо. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.