«Эспаньол» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Атлетика» на матч 11-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль, Дардер, Морланес, Мелендо, Рибаудо, Эмбарба, де Томас.
Запасные: Гарсия, Калеро, Давид Лопес, Санчес, Вила, Эррера, Мерида, Вадильо, Димата, Морон, Лэй.
«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Мартинес, Альварес, де Маркос, Венседор, Весга, Сансет, Муньяин, Н. Уильямс, И. Уильямс.
Запасные: Ахирресабала, Баленсиага, Капа, Нуньес, Эйсагирре, Вивиан, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Каналес, Беренгер, Морсильо.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему будут помогать ассистенты Алехандро Эстевес и Иван Массо. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.
- 26 октября 2021
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