«Арсенал» — «Лидс»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка лиги

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Лидс Юнайтед» на матч 1/8 финала Кубка английской Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Арсенал»: Лено, Седрик, Уайт, Холдинг, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Эльнени, Пепе, Смит, Мартинелли, Нкетиа.



Запасные: Рамсдейл, Тавареш, Чемберс, Локонга, Парти, Сака, Ляказетт, Балогун.



«Лидс»: Меслье, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Драмех, Филлипс, Форшоу, Харрисон, Робертс, Джеймс, Родриго.



Запасные: Клессон, Купер, Крессуэлл, Ельде, Клих, Маккинстри, Джелхардт, Гринвуд, Саммервилл.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Гарри Леннард и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.