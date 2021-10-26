Дуглас Сантос не сыграет с «Динамо» и «Ювентусом» из-за растяжения мышц бедра

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос, получивший повреждение в поединке со «Спартаком», пропустит встречу 13-го тура чемпионата России и не полетит в Турин на ответную игру с «Ювентусом». Об этом сообщает Bobsoccer. Скорее всего, бразильский защитник восстановится лишь после паузы на матчи сборных.



Обследование Малкома не выявило серьёзного повреждения. Тренерский штаб «Зенита» следит за динамикой его восстановления и рассчитывает на футболиста в поединке в Турине. В ближайшие дни Малком будет тренироваться с ограничениями. Не примет участия в матчах с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» Магомед Оздоев.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в пятницу, 29-го октября. Начало встречи в 19:00. Петербургский клуб занимает 1-е место в чемпионате России.