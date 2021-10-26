«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера
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«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о назначении Флориана Кофельдта на пост главного тренера клуба. Соглашение 39-летнего специалиста с немецким клубом рассчитано до 2023 года. Официальная презентация Кофельдта в качестве наставника команды состоится 28 октября.
«Мне не пришлось думать дважды, чтобы принять вызов. Это захватывающий проект, и я с нетерпением жду начала работы. Для начала я проведу ряд бесед, чтобы понять обстановку в команде. У игроков множество сильных сторон. Нам предстоит много совместной работы», — отметил Кофельдт.
Ранее «Вольфсбург» отправил в отставку главного тренера Марка ван Боммела. Клуб набрал 13 очков в девяти турах и занимает девятое место в таблице. Команда потерпела четыре поражения подряд.
Новость по теме«Вольфсбург» уволил ван Боммела с поста главного тренера
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