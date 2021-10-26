Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры

«Вильярреал» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Кадиса» на матч 11-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Вильярреал»: Асенхо, Торрес, Манди, Гаспар, Педраса, Тригерос, Иборра, Парехо, Пино, Груневелд, Алькасер.

Запасные: Рульи, Альбиоль, Орье, Эступиньян, Морено, Капу, Чуквезе, Коклен, Гомес, Пенья, Диа, Раба.

«Кадис»: Ледесма, Эспино, Чуст, Ароян, Карселен, Хименес, Фернандес, Йонссон, Лосано, Чапела, Собрино.

Запасные: Хиль, Акапо, Арсамендия, Лопес, Кала, Аларкон, Алехо, Бастида, Санчес, Андоне, Негредо, Переа.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021