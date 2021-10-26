«Вильярреал» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Кадиса» на матч 11-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.



«Вильярреал»: Асенхо, Торрес, Манди, Гаспар, Педраса, Тригерос, Иборра, Парехо, Пино, Груневелд, Алькасер.



Запасные: Рульи, Альбиоль, Орье, Эступиньян, Морено, Капу, Чуквезе, Коклен, Гомес, Пенья, Диа, Раба.



«Кадис»: Ледесма, Эспино, Чуст, Ароян, Карселен, Хименес, Фернандес, Йонссон, Лосано, Чапела, Собрино.



Запасные: Хиль, Акапо, Арсамендия, Лопес, Кала, Аларкон, Алехо, Бастида, Санчес, Андоне, Негредо, Переа.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.