«Вильярреал» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Кадиса» на матч 11-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.
«Вильярреал»: Асенхо, Торрес, Манди, Гаспар, Педраса, Тригерос, Иборра, Парехо, Пино, Груневелд, Алькасер.
Запасные: Рульи, Альбиоль, Орье, Эступиньян, Морено, Капу, Чуквезе, Коклен, Гомес, Пенья, Диа, Раба.
«Кадис»: Ледесма, Эспино, Чуст, Ароян, Карселен, Хименес, Фернандес, Йонссон, Лосано, Чапела, Собрино.
Запасные: Хиль, Акапо, Арсамендия, Лопес, Кала, Аларкон, Алехо, Бастида, Санчес, Андоне, Негредо, Переа.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.
- 26 октября 2021
-
22:27
-
22:21
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:16
-
21:01
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:07
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50