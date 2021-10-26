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Неймар назвал Марко Верратти гением

Неймар назвал Марко Верратти гением
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Нападающий французского «ПСЖ» бразилец Неймар рассказал о своих лучших одноклубниках.

«Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой и быстрый игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько изумителен. Он просто гений. Он – один из лучших полузащитников, с которыми я играл наряду с Хави и Иньестой», – приводит слова Неймара La Repubblica.

Ранее стало известно, что полузащитник Марко Верратти получил серьёзную мышечную травму левого бедра и выбыл на срок около 4 недель. Нападающий Килиан Мбаппе подхватил ЛОР-инфекцию. Подробности станут известны в течение 48 часов. Защитник Серхио Рамос, восстанавливающийся после травмы, может вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе.

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