Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает в своём «твиттере» Madrid Xtra со ссылкой на слова журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации журналиста, у француза уже есть контракт с мадридским клубом. Он сможет подписать его не ранее февраля. Сообщается, что Килиан уже принял окончательное решение и только очень большая неожиданность может заставить его передумать. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Таким образом, в «Реал» он перейдёт свободным агентом.

Напомним, Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1.