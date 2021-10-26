«Алавес» с минимальным счётом обыграл «Эльче» в матче 11-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 26 октября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 11-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Эльче». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. На 47-й минуте отличился полузащитник Мамаду Н’Диайе, ему ассистировал Виктор Лагуардия.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Альберто Пардейро Пуэнте.
После 11 туров в испанской Примере «Эльче» располагается на 15-м месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Алавес» за 10 матчей набрал 9 очков, команда находится на 16-м месте в таблице.
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