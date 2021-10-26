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Гендиректор «Милана»: игроки и агенты ведут себя так, будто коронавируса никогда не было

Гендиректор «Милана»: игроки и агенты ведут себя так, будто коронавируса никогда не было
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Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сообщил, что клубу придётся расстаться с некоторыми футболистами.

«Такие решения никогда не бывают лёгкими. В прошлом игроки не пытались уйти от нас в качестве свободных агентов. Сейчас клубы более ответственно относятся к своему бюджету, в то время как игроки и их агенты ведут себя так, будто коронавируса никогда не было.

Некоторым футболистам придётся покинуть клуб в качестве свободных агентов, учитывая условия, которые они запрашивают. Мы продолжим принимать решения в интересах клуба, чтобы оставаться конкурентоспособными в итальянской Серии А и в Европе. Мы не можем игнорировать экономическую устойчивость», — приводит слова Газидиса Football Italia.

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