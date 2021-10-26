«Арсенал» и «Манчестер Сити» хотят подписать Роберто по окончании контракта с «Барселоной»

Испанский защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах испанца заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити», сообщает The Sun.
По информации источника, оба клуба хотят подписать защитника летом, когда он будет доступен в качестве свободного агента. Главного тренера «канониров» Микеля Артету и наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу привлекает универсализм Роберто.
Ранее стало известно, что защитник покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры испанец принял участие в восьми матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Роберто является воспитанником каталонского клуба.
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