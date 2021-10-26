Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра рассказал, против кого ему было сложнее всего играть

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поведал, что полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер был его самым сложным оппонентом за время игровой карьеры.



«Я не злился на соперников. Исключение составляет Джеймс Милнер. Ненавидел играть против него. Он защищался больше, чем я, но он не был защитником.



Он работал усерднее, чем любой другой игрок. Я не мог дышать, когда получал мяч, потому что он всегда был рядом. После игры с ним мне требовалось две недели на восстановление.



В начале сезона я проверял, за какой клуб он играет. Когда он перешёл в «Манчестер Сити», за который выступали топ-игроки, у меня стало ещё меньше пространства — он преследовал меня повсюду.



Когда я уезжал со стадиона после матча, мне приходилось проверять, не сидит ли он в моей машине», — цитирует Эвра The Sun с ссылкой на The Times.

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