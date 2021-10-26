Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Ингольштадт»

В матче 2-го раунда Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Ингольштадт 04». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 72-й минуте встречи счёт открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар. Результативную передачу отдал хавбек «шмелей» Юлиан Брандт. На 81-й минуте Азар оформил дубль и установил итоговый счёт, забив гол после передачи Брандта.



Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, а «Ингольштадт» завершил выступление на турнире. Соперник «шмелей» в следующей стадии турнира будет определён в результате жеребьёвки. Напомним, дортмундская «Боруссия» является действующим обладателем трофея.