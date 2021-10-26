Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Жиру принёс «Милану» победу в матче Серии А с «Торино»

Гол Жиру принёс «Милану» победу в матче Серии А с «Торино»
Комментарии

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 14-й минуте встречи единственный гол забил французский нападающий «Милана» Оливье Жиру. Результативную передачу отдал полузащитник миланцев Раде Крунич.

«Милан» набрал 28 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Торино» (11) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Наполи» (25) и миланский «Интер» (18). Действующий чемпион страны — «Интер».

«Милан» в следующем туре чемпионата Италии на выезде сыграет с «Ромой» 31 октября, а «Торино» днём ранее на своём поле примет «Сампдорию».

Италия - Серия А. 10-й тур
26 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Жиру – 14'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021