Гол Жиру принёс «Милану» победу в матче Серии А с «Торино»

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 14-й минуте встречи единственный гол забил французский нападающий «Милана» Оливье Жиру. Результативную передачу отдал полузащитник миланцев Раде Крунич.



«Милан» набрал 28 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Торино» (11) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Наполи» (25) и миланский «Интер» (18). Действующий чемпион страны — «Интер».



«Милан» в следующем туре чемпионата Италии на выезде сыграет с «Ромой» 31 октября, а «Торино» днём ранее на своём поле примет «Сампдорию».