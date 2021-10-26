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«Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертьфинал Кубка лиги

«Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертьфинал Кубка лиги
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч Кубка английской Лиги между «Челси» и «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1. По голу забили Кай Хаверц и Че Адамс. В серии пенальти сильнее оказался лондонский клуб. Благодаря победе в этой игре «Челси» вышел в четвертьфинал турнира.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Кевином Френдом. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. В качестве резервного рефери выступал Грэм Скотт.

«Челси» занимает 1-е место в английской Премьер-лиге, в то время как «Саутгемптон» расположился на 16-й строчке первенства.

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
26 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
4 : 3
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Хаверц – 44'   1:1 Адамс – 47'
Комментарии
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