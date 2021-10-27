Оливье Жиру прокомментировал победу «Милана» в матче с «Торино»
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал результат матча 10-го тура итальянской Серии А с «Торино» (1:0). Напомним, французский футболист забил единственный гол в этой встрече.
«Считаю, что мы провели хорошую игру. «Торино» — сильная команда, они агрессивны в отборе. Я рад, потому что мы смогли продемонстрировать хорошую игру с самого начала, а «Торино» не создал множество голевых моментов. Значит, мы были хороши в защите. Мы взяли три очка, это самое главное.
«Милан» играет каждые три дня, это непросто с точки зрения физического состояния. Не всё было идеально, но мы победили, и это главное. Рад, что можем дарить положительные эмоции болельщикам», — приводит слова Жиру Football Italia со ссылкой на DAZN.
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