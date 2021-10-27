Нагельсман прокомментировал возможное попадание Эрнандеса в тюрьму

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о своём подопечном Лукасе Эрнандесе.
«Прежде всего, разговор о тюрьме — это частная тема. Я также не знаю сейчас каждой детали, обсуждаемой в испанском правосудии. В основном предполагаю, что он будет доступен для игр и я смогу рассчитывать на него в игровом плане. У меня не складывается впечатление, что это его напрягает. В последнее время он играл очень хорошо», — цитирует Нагельсмана Bild.
В 2017 году, будучи игроком «Атлетико», Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес приговор — 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров. Позже пара воссоединилась, и в том же году состоялась их свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился, а этим летом он провёл с ней совместный отпуск. Суд счёл это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы. Рассмотрение апелляции состоялось 19 октября.
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