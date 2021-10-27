«Вильярреал» сыграл вничью с «Кадисом», проигрывая до 80-й минуты со счётом 1:3

В ночь с 26 на 27 октября на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 11-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Кадис». Команды сыграли вничью – 3:3.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился нападающий «Кадиса» Энтони Лосано, ему ассистировал Алекс Фернандес.
На 43-й минуте защитник хозяев Пау Торрес с передачи Даниэля Парехо сравнял счёт. В добавленное ко второму тайму время Лосано забил второй мяч в матче, голевую передачу сделал Рафаэль Хименес.
На 52-й минуте игры Лосано оформил хет-трик, ассист отдал Рубен Собрино.
Третий гол Лосано в ворота «Вильярреала»:
На 80-й минуте встречи нападающий «Вильярреала» Булайе Диа с передачи Сержа Орье сократил отставание своей команды. В добавленное ко второму тайму время форвард «жёлтой субмарины» Арно Груневелд сравнял счёт, результативную передачу отдал Диа.
Мяч Груневелда в концовке встречи:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.
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