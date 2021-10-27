«Милан» выиграл девять из 10 первых матчей чемпионата впервые с сезона-1954/1955

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Эта победа стала девятой для «Милана» за 10 первых матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В матче с «Ювентусом» подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью (1:1). Подобный успешный старт розыгрыша турнира «Милан» в последний раз демонстрировал в сезоне-1954/1955. Тогда команда под руководством Белы Гуттманна также одержала девять побед и один раз сыграла вничью.



«Милан» набрал 28 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Торино» (11) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Наполи» (25) и миланский «Интер» (18). Действующий чемпион страны — «Интер».

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