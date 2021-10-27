«Зенит» показал, что осталось за кадром матча со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (7:1), который состоялся в Москве 24 октября.
На видео показано прибытие команды на стадион, общение тренера «Спартака» Руя Витории с прессой, разминка игроков санкт-петербургского клуба перед матчем, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, благодарность болельщикам и послематчевая раздевалка победителей.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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