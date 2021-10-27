«МЮ» готов назначить Конте тренером в случае неудачных результатов в ближайших матчах

«Манчестер Юнайтед» готов в скором времени назначит главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что «Юнайтед» контактировал с окружением Антонио в понедельник и вторник. Близкие к Конте люди подтверждают, что Антонио готов принять данный вызов. Британская команда недовольна результатами, поэтому не будет долго терпеть такое состояние команды.

Последним клубом Конте был «Интер». Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С «Интером» Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.