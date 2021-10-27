Погба оскорбил Сульшера после удаления в матче с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оскорбил главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче девятого тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5), сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.
По данным источника, после матча Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на «Олд Траффорд» в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.
На 59-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр Энтони Тейлор удалил французского полузащитника с поля.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
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