Погба оскорбил Сульшера после удаления в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оскорбил главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче девятого тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5), сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.

По данным источника, после матча Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на «Олд Траффорд» в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.

На 59-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр Энтони Тейлор удалил французского полузащитника с поля.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.