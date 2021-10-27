Жоржиньо рассказал о счастливых туфлях Тухеля

В недавнем интервью полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о том, как главный тренер лондонцев Томас Тухель надел счастливые туфли перед финалом Лиги Чемпионов.

«У Тухеля есть маленький секрет. Кто-то подарил ему туфли и попросил надеть их перед финалом Лиги чемпионов, но ему совсем не нравилась эта обувь. В раздевалке перед матчем он сказал нам, что должен их надеть, потому что дал слово. Он сказал: «Я не знаю, сколько миллионов людей увидят меня в этих туфлях, но может они помогут нам выиграть, вдруг это того стоит». Затем вы можете найти видео, где мы шутим с ним из-за его обуви и делаем вид, что хотим выбросить его счастливые туфли. Я думаю, что он суеверен, даже если он этого не признаёт. Но он любит наши шутки, мы всегда смеёмся вместе», — цитирует Жоржиньо AS.

Напомним, что Тухель и его команда являются обладателями Лиги чемпионов. 29 мая в Санкт-Петербурге «Челси» обыграл в финале «Манчестер Сити» со счётом 0:1.