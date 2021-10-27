Тухель: мне понравилось, насколько энергично мы действовали в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подвёл итоги матча, в котором его команда прошла «Саутгемптон» (1:1, 4:3 по пенальти) в четвёртом раунде Кубка английской лиги.

«Это был напряженный матч, зрителям он должен был понравиться. Открытый бой, интенсивная игра. Мы хорошо действовали во время послематчевой серии пенальти, проявили мастерство. Кепа совершил один сейв, ещё в одном случае был промах.

У нас было много изменений. Увы, вчера из-за травмы мы потеряли Аспиликуэту, а Андреас Кристенсен сказал, что стоматолог должен делать ему операцию. А потом ещё и Рубен Лофтус-Чик выбыл. Мы потеряли трёх игроков, которые, возможно, начали бы игру в стартовом составе. Но мне понравилось, насколько энергично мы действовали. Хороший матч», – сказал Тухель в интервью клубному каналу.