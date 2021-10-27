Бубнов: план «Динамо» по ротации сработал перед матчем с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России, в котором «Оренбург» уступил «Динамо» (0:3).



«Шварц перед игрой говорил, что придётся сыграть с максимальной концентрацией, потому что соперник непростой — лидер ФНЛ, плюс нужно привыкать к синтетике. Так и вышло. Нужно отметить, что гости провели ротацию: с первых минут вышли Кутицкий, Евгеньев, Паршивлюк, Лещук, плюс несколько игроков, которые играют в основе время от времени.



Можно сказать, что «Динамо» выиграло на классе, а план по ротации перед «Зенитом» сработал. «Оренбург», хотя и крупно уступил, произвёл неплохое впечатление, особенно в плане движения от начала и до конца. Гости не прилагали сверхусилий, но постоянно находились в тонусе, не теряли концентрации и во многом благодаря этому добились убедительной победы. Понятно, что с «Зенитом» игра будет совсем иной, но «Динамо» подойдет к ней в хорошем настроении», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.