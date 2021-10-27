Сергей Терехов: в РПЛ каждый хочет стать чемпионом, «Сочи» — не исключение

Защитник «Сочи» Сергей Терехов назвал цели клуба, которые он ставит перед собой по итогам сезона-2021/2022.



«Не хочу загадывать. Хотим побеждать в каждом туре, хотим быть наверху. «Сочи» — амбициозный клуб. Будем идти от игры к игре, а уж каким будет результат — увидим в конце сезона. Каждый хочет стать чемпионом, «Сочи» — не исключение. Но сейчас надо просто прибавлять в каждом матче. Если футболисты, тренеры, руководство, административный персонал будут работать на пределе возможностей, то результат придёт. В любом случае хотим закончить чемпионат не ниже того места, которое заняли в прошлом розыгрыше», — цитируют Терехова «Известия».



В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. «Локомотив» после 12 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 21 очко, они отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Сочи» (21) находится на шестом месте.

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