Алексей Березуцкий: не помню, чтобы матчи на Кубок против команд ФНЛ были легкими

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о матче с липецким «Металлургом» в рамках Кубка России (2:0).



«Победа точно не досталась нам малой кровью. Игра была тяжёлой, как и поле. Я не помню, чтобы матчи на Кубок против команд ФНЛ были легкими. Результатом я доволен, а как-то оценивать игру на таком газоне очень сложно.



Антон Заболотный начинал заниматься футболом в Липецке. Я это знал, но решили его оставить в Москве. Мы исходим из своих задач, из физических возможностей игроков. Какие-то вещи могут быть приятны для болельщиков, но при этом не совсем нужными для нас.



Эджуке мог выйти, как и любой другой игрок на скамейке, независимо от счета. Но случилось так, как случилось. Не видели смысла выпускать Чиди на такое поле. Сегодня был более силовой, атлетичный футбол. Обводить игроков на газоне, состоящем из кочек, смысла нет.



Я бы сказал болельщикам спасибо! У нас вторая игра на Кубок, и нас отлично поддерживали что в Ижевске, что здесь. Поддержка была хорошей и тёплой, чувствовали себя как дома. У нас всегда одни задачи. Болельщики также скандируют, что ЦСКА всегда должен быть первым, что мы должны быть чемпионами. Это отличные кричалки, которые заставляют нас двигаться вперед», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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