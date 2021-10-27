Фати испытывает дискомфорт в колене после «эль класико». Форвард не сыграет с «Райо»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати испытывает небольшой дискомфорт в правом колене, сообщает пресс-служба «Барселоны». Футболист не сможет принять участие в матче 11-го тура Примеры с «Райо Вальекано», который состоится сегодня, 27 октября.
Фати был заменён на 73-й минуте матча 10-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:2). Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте встречи отличился защитник «Реала» Давид Алаба, ему ассистировал нападающий Родриго. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Лукас Васкес. Через три минуты нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро нанёс результативный удар.
«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.
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