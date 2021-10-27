Систему автоматического определения офсайда могут применить на ЧМ-2022

Компания Hawk-Eye сообщила ФИФА, что её система автоматического обнаружения офсайда готова к работе, сообщает The Times.

Систему могут начать использовать уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре. ФИФА намерена предоставить обновлённую информацию о последних результатах разработки автоматических офсайд-технологий на заседании технических и футбольных комиссий Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается разработкой новых правил в футболе.



Система автоматического обнаружения офсайда Hawk-Eye отправляет мгновенное сообщение помощнику судьи (VAR), который затем решает: мешает ли попавший в офсайд футболист продолжению игры.

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