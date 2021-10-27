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Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения за общение с собственной женой

Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения за общение с собственной женой
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес, приговорённый к шестимесячному тюремному заключению, не отправится в тюрьму за нарушение запрета приближаться к своей нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте, сообщает GFFN.

Мадридский суд удовлетворил апелляцию футболиста. Шестимесячный тюремный срок будет для Эрнандеса условным на ближайшие четыре года. Лукас также выплатит штраф в размере€ 94 тысячи.

В 2017 году, будучи игроком «Атлетико», Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес приговор — 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров. Позже пара воссоединилась, и в том же году состоялась их свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился, а этим летом он провёл с ней совместный отпуск. Суд счёт это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы.

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