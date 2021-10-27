В Англии болельщик выбежал на поле и выполнил идеальный подкат. Видео

В Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в Системе футбольных лиг Англии, случился курьёзный случай. В матче между «Олтрингемом» и клубом «Солихалл Мурс» (1:2) на поле выбежал болельщик, который хотел сорвать опасную атаку соперника. Он выскочил на газон и чистым подкатом выбил мяч у футболиста гостей. Ситуация случилась на 90-й минуте, что помешало клубу «Солихалл Мурс» укрепить своё преимущество.

В социальных сетях этот случай получил довольно широкую огласку. Пользователи «Твиттера» начали активно обсуждать, что это «идеальный подкат» и «лучший отбор в истории». Высказался о ситуации и ирландский футболист, нападающий клуба «Солихалл Мурс» Адам Руни. Он заявил, что болельщик должен получить награду лучшего игрока матча за этот приём.