Погба резко отреагировал на информацию СМИ о конфликте с Сульшером

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал новость об оскорблении им главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5).

«Большое враньё помогает делать заголовки», — написал Погба в «Твиттере».

Газета The Sun писала, что после матча Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на «Олд Траффорд» в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера. На 59-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр Энтони Тейлор удалил французского полузащитника с поля.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.