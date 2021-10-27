Прохин включил Ракицкого в двойку лучших центральных защитников мира

Защитник «Сочи» Данила Прохин рассказал, кого он считает лучшими представителями этого амплуа в мире.



«Примеры в футболе среди центральных защитников? В первую очередь, Серхио Рамос. В его лучшие годы в «Реале» следил за ним, он – мой пример для подражания. Он здорово сочетал игру в обороне с подключениями в атаку. Расстроился, что испанец покинул «Реал» и сейчас не играет в «ПСЖ». Надеюсь, поскорее выздоровеет и выйдет на прежний уровень.



Лучший центральный защитник на данный момент точно ван Дейк, сейчас он для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. Второй – Ярик Ракицкий, очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову. Пусть будет пара Ракицкий – ван Дейк. У них здорово бы получилось вдвоём», — цитирует Прохина Metaratings.

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