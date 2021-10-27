Звезду «ПСЖ» ограбил трансвестит, угрожавший похожим на оружие предметом

Появилась новая информация по поводу ограбления футболиста «ПСЖ» в Булонском лесу Парижа. Спортсмена ограбил трансвестит, утверждает Le Point.

Футболист сообщил полиции, что трансвестит сел в машину без его ведома на пассажирское сиденье. Грабитель держал в руке предмет, похожий на оружие. Трансвестит взял телефон и бумажник игрока, в котором было 200 евро.

Грабитель, подсевший к спортсмену на светофоре на дороге в Булонском лесу, какое-то время ехал вместе с ним. Злоумышленник предложил футболисту вернуть ему телефон при условии, что тот отвезёт его обратно. Игрок согласился. Уточняется, что пострадал один из наиболее известных футболистов парижской команды.

Изначально сообщалось, что футболиста «Пари Сен-Жермен», имя которого не называется, ограбила проститутка. Инцидент произошёл вечером 26 октября.

В последние годы Булонский лес стал излюбленным местом парижских преступников. С 2013 года там было убито около десяти проституток.