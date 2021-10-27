Бруно Фукс: на меня возлагали большие надежды, которые я долго не мог оправдать

Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился эмоциями от первого появления в стартовом составе клуба. Он появился на поле с первых минут в матче группового этапа Кубка России с липецким «Металлургом» (2:0).



«Это действительно было долгое ожидание, я каждый день ждал этого момента. Любой игрок хочет постоянно играть. Вне поля находиться было очень сложно. Было здорово вернуться на поле к своей команде. Я знаю, что на меня возлагали большие надежды, которые я долго не мог оправдать. Сейчас я сыграл и надеюсь, что дальше буду прибавлять и помогать своей команде в играх», – сказал Фукс в интервью клубной пресс-службе.



Фукс перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма его трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок впервые сыграл за основную команду клуба.