Ашот Хачатурянц вошёл в состав бюро исполкома РФС

В состав бюро исполкома Российского футбольного союза вошёл исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, сообщает пресс-служба организации. Он заменил Сергея Прядкина, покинувшего пост президента лиги. Такое решение было утверждено на исполкоме РФС.



Напомним, Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ. Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В 2020 году был переизбран на новый пятилетний срок.



Ранее избирательный комитет Российской Премьер-Лиги завершил приём заявок для участия в выборах президента РПЛ, сообщает пресс-служба турнира. В выборах будет участвовать один претендент — Ашот Хачатурянц. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

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