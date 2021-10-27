Дюков прокомментировал включение Хачатурянца в состав бюро исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вхождение исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца в состав бюро исполкома РФС.

«Сегодня был утвержден новый состав бюро исполкома. Исполняет обязанность сейчас Хачатурянц. Клубы подняли вопрос о включении в бюро исполкома Ашота Хачатурянца.

Хачатурянц является исполняющим обязанности президента РПЛ. Он сохраняет должность руководителя судейского комитета. В ноябре будут выборы, если он будет избран, то должность руководителя судейского комитета придётся покинуть. Как это произойдёт, исполком рассмотрит должность руководителя судейского комитета. Мы не видим конфликта интересов, но есть регламент и требование УЕФА. Совмещение невозможно. Если бы была возможность, то исполком сохранил бы решение совмещение позиций. Мы видим, что судейских ошибок стало меньше, растёт уровень доверия к судьям. Клубы не видят в этом конфликта интересов", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.