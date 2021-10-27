Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола. Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета.
«За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов фэйр-плей, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Астана» Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», — говорится в сообщении контрольно-дисциплинарного комитета.
- 27 октября 2021
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