Роспотребнадзор разрешил провести матч Россия — Кипр с 30 процентами зрителей

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что получено разрешение на проведение матча квалификации отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра с 30 процентами зрителей.
«Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром с 30 процентами зрителей. Планируем начать продажу билетов уже завтра», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Отметим, в Петербурге, где состоится матч с Кипром, с 30 октября по 7 ноября действует локдаун.
Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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