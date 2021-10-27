Дюков – о контракте Карпина: все обсуждения будут после 14 ноября

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.



«Нет задачи минимум. Есть задача — отбор на чемпионат мира в Катаре. Тренерский штаб полностью сосредоточен на подготовке к матчам. Все обсуждения будут после 14 ноября», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Под руководством Валерия Карпина сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Новость по теме Сергей Терехов назвал футболистов, которые являются лидерами раздевалки в сборной России