Дюков: переход в РПЛ на весну-осень не обсуждается. Ни один из клубов за это не выступил

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с реформами в российском футболе.
«РФС, клубы, РПЛ взяли паузу в связи с отсутствием определённости с международным календарём. В следующем году будет чемпионат мира. Сейчас в этом плане в РПЛ пауза, в сезоне 2022/2023 нет изменений. Что касается ФНЛ, то создана рабочая группа, проводится анализ, в ноябре будет принято решение по формату ФНЛ-1 и ФНЛ-2.
Переход в РПЛ на весну-осень пока не обсуждается. Обсуждение изменения формата РПЛ не предполагает перехода на систему весна-осень, оценим переход в ФНЛ-2. Если клубы РПЛ поддержат идею, то мы рассмотрим возможность возврата чемпионата на весну-осень. Но пока ни один из клубов за это не выступил», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 27 октября 2021
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