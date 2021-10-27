Дюков: переход в РПЛ на весну-осень не обсуждается. Ни один из клубов за это не выступил

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с реформами в российском футболе.



«РФС, клубы, РПЛ взяли паузу в связи с отсутствием определённости с международным календарём. В следующем году будет чемпионат мира. Сейчас в этом плане в РПЛ пауза, в сезоне 2022/2023 нет изменений. Что касается ФНЛ, то создана рабочая группа, проводится анализ, в ноябре будет принято решение по формату ФНЛ-1 и ФНЛ-2.



Переход в РПЛ на весну-осень пока не обсуждается. Обсуждение изменения формата РПЛ не предполагает перехода на систему весна-осень, оценим переход в ФНЛ-2. Если клубы РПЛ поддержат идею, то мы рассмотрим возможность возврата чемпионата на весну-осень. Но пока ни один из клубов за это не выступил», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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