Стало известно имя ограбленного проституткой игрока «ПСЖ»

Футболистом «Пари Сен-Жермен», ограбленным проституткой в Булонском лесу Парижа, является испанский полузащитник Андер Эррера, сообщает 20 minutes.
Ранее появилась новая информация по поводу ограбления футболиста «ПСЖ». Игрок сообщил полиции, что трансвестит сел в машину без его ведома на пассажирское сиденье. Грабитель держал в руке предмет, похожий на оружие. Трансвестит взял телефон и бумажник игрока, в котором было 200 евро. Грабитель, подсевший к спортсмену на светофоре на дороге в Булонском лесу, какое-то время ехал вместе с ним. Злоумышленник предложил футболисту вернуть ему телефон при условии, что тот отвезёт его обратно. Игрок согласился.
Изначально сообщалось, что футболиста «Пари Сен-Жермен», имя которого не называлось, ограбила проститутка. Инцидент произошёл вечером 26 октября.
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