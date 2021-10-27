Андрей Тихонов отреагировал на двухгодичную дисквалификацию в Казахстане

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отреагировал на дисквалификацию, полученную на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.



«Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года – это вообще законно? Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание? А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — цитирует Тихонова спортивный журналист Владимир Жарков в своём «телеграме».



Напомним, Андрей Тихонов был дисквалифицирован на два года. Такая санкция была выписана ему после матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алма-Аты (0:1). В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.

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