Дуглас Сантос и Кузяев не сыграют с «Динамо». Участие Малкома под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Дуглас Сантос и полузащитник Далер Кузяев не смогут принять участие в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

«Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он всё-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом. У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь.

У Сантоса небольшое повреждение, и всё будет зависеть от динамики его восстановления и от его ощущений — возможно, это одна-две игры, а возможно даже три. Мы надеемся на лучшее и будем наблюдать за его реабилитацией и прогрессом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» примет «Динамо» 29 октября. Начало матча — в 19:00 мск.