Семак: держим ли в уме матч с «Ювентусом»? Сейчас самое главное — «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Динамо», который состоится 29 октября.

«Держим ли в уме матч с «Ювентусом», готовясь к встрече с «Динамо»? Это совершенно другая история. Сейчас самое главное — «Динамо», а потом уже будем готовиться к следующему матчу.



Динамовцы достаточно хорошо играют, много забивают, это хорошая команда. Те позиции, которые им нужно было усилить, они усилили. Команда двигается вперёд и заслуженно находится в верхней части таблицы. Для нас это будет очень важный матч.



«Динамо» после матча в Кубке приедет в Петербург не в самом свежем состоянии? Это большое заблуждение — в таком режиме «Зенит» и другие команды, которые выступают в еврокубках, играют практически каждый сезон и привыкают к такому режиму. Я не думаю, что могут быть какие-то сложности, связанные с подготовкой к нашему матчу. У них хороший состав, хорошая обойма игроков. Естественно, они будут готовы на сто процентов.



Надеюсь, победа над «Спартаком» не помешает добиться результата в матче с «Динамо», потому что никакой эйфории нет. Есть победа, которая была в прошлом туре, а сейчас все наши мысли о следующем, который начнется совсем скоро. Для нас самый важный матч — следующий», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».