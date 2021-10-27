Семак поделился мнением о попадании зенитовцев в расширенный состав сборной России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал попадание футболистов питерской команды в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.
«Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят. Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России, и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру. Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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