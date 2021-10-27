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Тренер женской сборной Сьерра-Леоне обвиняется в домогательствах и запугивании футболисток

Тренер женской сборной Сьерра-Леоне обвиняется в домогательствах и запугивании футболисток
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Главный тренер женской сборной Сьерра-Леоне по футболу Абдулай Бах отстранён от своей должности из-за обвинений в домогательствах, сообщает BBC Sport. Федерация футбола страны продолжает расследование обвинения в отношении тренера о сексуальных домогательствах и запугивании футболисток сборной.

Вице-президент Федерации футбола Сьерра-Леоне рассказал, что у организации есть копии сообщений, касающиеся предполагаемых сексуальных домогательств. Сам Бах согласился на отстранение от профессиональной деятельности, но заявил, что обвинения являются ложными и необоснованными.

Ранее 24 футболистки женских сборных Венесуэлы публично обвинили бывшего тренера Кеннета Зсеремету в сексуальном насилии и домогательствах. Прокуратура Венесуэлы возбудила дело в отношении специалиста.

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